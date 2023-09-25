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Аналитик объяснил причины чествования нациста в парламенте Канады

Аналитик Васильев: после войны в Канаде осела большая часть пособников нацизма

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Blair Gable/Reuters

После Второй мировой войны многие пособники нацизма осели в Канаде, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Именно такими корнями объясняется недавний инцидент с чествованием нациста в парламенте страны, отметил он в беседе с RT.

«Канадская позиция в значительной степени идет из прошлого, нацистские корни этого подхода очень четко видны, – пояснил Васильев. – Канадская позиция формируется в значительной мере той частью украинской диаспоры, которая либо напрямую является носителем идеологии как этот 98-летний нацист, так и их потомками, которые восприняли эту нацистскую идеологию».

При этом сам инцидент говорит о том, что все сводить к поддержке Украины нельзя, добавил аналитик. «Нельзя сводить все к поддержке Украины. Она не объясняется текущими интересами, а восходит своими корнями к далекому прошлому…», – сказал Васильев.

Премьер-министра страны Джастина Трюдо он назвал «канадским Байденом», отметив, что поддержка киевских властей со стороны Канады должна быть дозированной и проводиться осторожно.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский накануне в ходе визита в Канаду после выступления в парламенте поприветствовал престарелого бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки. Рядом с ним в это время был Трюдо.

В Совфеде, комментируя чествование нациста в парламенте Канады, заявили, что это событие испортит репутацию всей страны.

Сообщалось, что посольство России после инцидента направит ноту в МИД Канады.

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