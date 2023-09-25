Матвиенко назвала приоритет Совета Федерации России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании, открывая осеннюю сессию, заявила, что Совфед продолжит работать в приоритетном порядке над поставленными президентом России Владимиром Путиным задачами, в том числе над укреплением суверенитета и обороноспособности Российской Федерации, передает ТАСС.

«В период осенней сессии продолжим работать в приоритетном порядке над задачами. Это в первую очередь укрепление суверенитета РФ, ее независимости, обороноспособности и, конечно, обеспечение благополучной, достойной жизни наших граждан», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, «Российская Федерация вернулась на траекторию роста».

«Мы выдержали, мы сохранили все соцобязательства перед гражданами. В условиях новой реальности, этап восстановления российской экономики завершен», — добавила Матвиенко.

До этого председатель комитета Совета Федерации Российской Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко заявил, что по итогам прошедших в сентябре выборов в Совфеде появятся 24 новых сенатора, 26 переподтверждают свои полномочия.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.