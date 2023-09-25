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Утвержден генеральный директор МАГАТЭ до 2027 года

Рафаэль Гросси утвержден генеральным директором МАГАТЭ до 2027 года

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Действующий генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси продолжит занимать свой пост до 2 декабря 2027 года, его кандидатуру утвердили делегаты 67-й генеральной конференции организации. Об этом сам Гросси сообщил в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте МАГАТЭ.

Ученый заявил, что его трогает и вдохновляет оказанное ему доверие, и теперь он более мотивирован продолжать работу, чем это было четыре года назад.

Гросси принял присягу в качестве шестого гендиректора МАГАТЭ 2 декабря 2019 года.

Выступая с речью после принятия новой присяги, Гросси отметил, что в последние годы мировая безопасность столкнулась с серьезными вызовами: пандемией коронавируса, войной в Европе. По его словам, впервые под серьезной угрозой оказались безопасность и надежность ядерной программы. К добавок ко всему, обратил внимание гендиректор, мир страдает от климатических изменений, бедности, голода и нехватки продовольствия.

Полномочия Рафаэля Гросси в качестве гендиректора МАГАТЭ истекали 2 декабря 2023 года. В марте Совет управляющих организации назначил его на должность председателя еще на четыре года. Согласно уставу МГАТЭ, это решение необходимо было утвердить генеральной конференцией.

Ранее в «Росатоме» оценили работу МАГАТЭ.

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