В Евросоюзе спустя полтора года признались, что антироссийские санкции направлены против простых граждан, а все именные списки создавались «для отвода глаз», заявил политолог Юрий Светов. Так в беседе с RT он прокомментировал слова финского МИДа о санкциях против россиян, которым «нужно платить» за украинские события.

«Прошло полтора года, и они честно начали сознаваться в том, что санкции направлены против людей», – сказал он.

Заявление Финляндии также подтверждает, что в подобных вопросах власти страны теперь не могут действовать самостоятельно, добавил политолог. По его мнению, слова финских властей о том, что им не нужна сильная Россия, противоречат предшествовавшей последним событиям политике.

«80 лет было выгодно выстраивать отношения, а теперь невыгодно, – добавил Светов. – Им нужна слабая Россия. Ну, Россия слабой не будет, а как вы будете, непонятно».

Напомним, о том, что санкции, в первую очередь, отражаются на жизни простых граждан, заявила глава финского МИДа Элина Валтонен. Комментируя ее слова, в Госдуме отметили, что подобные заявления свидетельствуют о потере суверенитета и навязанных Госдепом решениях, на которые финские власти будут соглашаться после вступления в НАТО.

Накануне также стало известно, что финские рабочие готовят акции протеста против властей на фоне массовых сокращений.