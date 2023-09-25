В РФ объявили в розыск председателя МУС, выдавшего ордер на арест Путина

МВД Российской Федерации объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского, передает РИА Новости, ссылаясь на данные из базы розыска ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в базе.

По какой именно статье осуществляется розыск, не уточняется.

До этого посольство РФ в США заявило, что Соединенные Штаты из-за геополитических интересов поддерживают «беспрецедентную правовую вакханалию» Международного уголовного суда.

Досудебная палата МУС в Гааге, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, которым суд вменяет депортацию детей с Украины.

20 марта стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело на судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Айталы и Серхио Годинеса, а также на прокурора Карима Ахмад Хана.

Ранее Лавров назвал решения МУС в отношении России скандальными и политически ангажированными.