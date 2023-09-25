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Совфед выбрал председателя Конституционного суда РФ

Совфед переназначил Валерия Зорькина председателем Конституционного суда РФ

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Михаил Метцель/РИА Новости

Совет Федерации на пленарном заседании 25 сентября назначил Валерия Зорькина председателем Конституционного суда Российской Федерации на новый шестилетний срок. Об этом сообщает ТАСС.

Решение об избрании Зорькина было принято единогласно, за его кандидатуру проголосовали 153 сенатора.

Валерий Зорькин возглавлял Конституционный суд в 1991-1993 годах, а затем был переизбран на эту должность в 2003 году. В этому году судье исполнилось 80 лет.

В феврале президент России Владимир Путин наградил Зорькина орденом святого апостола Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность».

При этом в июне этого года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 178 российских граждан, в том числе председателя Конституционного суда РФ. Ограничения введены на пять лет и подразумевают для этих лиц блокировку имущества, запрет на осуществление торговых операций, вывод капитала за пределы Украины и прочее.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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