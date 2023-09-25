Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Офицер ЦРУ в отставке заявил о потере интереса к Украине со стороны США

Офицер ЦРУ в отставке Джиральди констатировал холодный прием Зеленского в США

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди считает, что холодный прием лидера Украины Владимира Зеленского в США демонстрирует потерю интереса к Украине со стороны Вашингтона. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Джорджа Гэллоуэя.

«Если посмотреть на встречи, в которых Зеленский принимал участие в Вашингтоне, то там не было теплого приема. Во время его прошлого визита его чествовали как героя, аплодисменты стоя в конгрессе <…>. В этот раз все прошло тихо», — сказал он.

Как отметил Джиральди, спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти не встретил Зеленского, когда тот приехал с визитом. Офицер ЦРУ также счел выступление главы Украины на Генассамблее ООН провальным, так как оно не вызвало ажиотажа.

«Не было никакого энтузиазма», — констатировал Джиральди.

До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что визит главы Украины Владимира Зеленского в США оказался провальным из-за потери Киевом территорий, которые необходимы Вашингтону для доступа к природным ресурсам и промышленной базе. Как отметил эксперт, США хотели получить доступ к территориям, которые сейчас контролирует Россия. Невозможность Киева контролировать эти регионы привела к тому, что в Вашингтоне потеряли интерес к Украине, считает Джонсон.

Ранее Зеленскому напомнили, что «конгресс США — не украинский парламент».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях