Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди считает, что холодный прием лидера Украины Владимира Зеленского в США демонстрирует потерю интереса к Украине со стороны Вашингтона. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Джорджа Гэллоуэя.

«Если посмотреть на встречи, в которых Зеленский принимал участие в Вашингтоне, то там не было теплого приема. Во время его прошлого визита его чествовали как героя, аплодисменты стоя в конгрессе <…>. В этот раз все прошло тихо», — сказал он.

Как отметил Джиральди, спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти не встретил Зеленского, когда тот приехал с визитом. Офицер ЦРУ также счел выступление главы Украины на Генассамблее ООН провальным, так как оно не вызвало ажиотажа.

«Не было никакого энтузиазма», — констатировал Джиральди.

До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что визит главы Украины Владимира Зеленского в США оказался провальным из-за потери Киевом территорий, которые необходимы Вашингтону для доступа к природным ресурсам и промышленной базе. Как отметил эксперт, США хотели получить доступ к территориям, которые сейчас контролирует Россия. Невозможность Киева контролировать эти регионы привела к тому, что в Вашингтоне потеряли интерес к Украине, считает Джонсон.

Ранее Зеленскому напомнили, что «конгресс США — не украинский парламент».