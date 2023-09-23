Зеленскому напомнили, что «конгресс США — не украинский парламент»

Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что в день посещения лидером Украины Владимиром Зеленским Капитолия голосовала против выделения Киеву новой финансовой помощи. На своей странице в соцсети Х она напомнила, что конгресс США не является украинским парламентом.

«В тот же день, когда Зеленский посетил Капитолий, я проголосовала против выделения 300 миллионов долларов на опосредованную войну в Украине», — написала парламентарий.

Она подчеркнула, что вместо того, чтобы голосовать за «защиту «демократии на Украине», американским законодателям следует финансировать американцев.

«Это конгресс США, а не украинский парламент», — подытожила Тейлор Грин.

До этого Грин заявила, что президент США Джо Байден «в кармане» у Зеленского. По ее словам, главе Украины, который находится с визитом на американской территории, стоило бы сменить свой спортивный костюм перед тем, как требовать деньги Вашингтона.

Ранее Зеленский приезжал в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом и переговоров с американскими законодателями. В прошлый раз украинский лидер был в столице Соединенных Штатов в декабре 2022 года. Тогда Зеленский выступил перед конгрессом с разрешения бывшего спикера палаты представителей, демократа Нэнси Пелоси.

Ранее в США констатировали окончание эры карт-бланшей для Украины.