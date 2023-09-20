Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес считает, что Европа находится «в состоянии войны», поэтому краткосрочные проблемы местных жителей «не имеют значения», когда речь идет о событиях на Украине. Об этом он заявил в интервью Swissinfo.

«Мы находимся в состоянии войны. Мы все приносим жертвы на войне. Мы платим более высокие затраты на электроэнергию, потому что не используем российскую нефть и газ. Это затрагивает каждого. Краткосрочные проблемы местных жителей просто не имеют значения, когда речь идет о <…> Украине», — считает Ильвес.

Западные государства ввели масштабные санкции против России в ответ на начало специальной военной операции на Украине в конце февраля 2022 года. В частности, Евросоюз принял 11 пакетов ограничительных мер. В западной прессе не раз признавали, что экономика России смогла выдержать подобное давление.

Так, немецкое издание здание Handelsblatt писало, что, несмотря на действующие против России западные санкции, в июле 2023 года доходы РФ от экспорта энергоносителей выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $8,66 млрд.

Ранее в Совфеде рассказали о провале политики Запада по России.