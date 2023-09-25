Мишустин приедет в Казахстан на международную промышленную выставку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приедет в Казахстан на международную выставку «Иннопром Казахстан». Об этом пишет ТАСС.

На выставке политик выступит на пленарной сессии на тему «Промышленные стратегии нового времени».

Выставка будет проходить в Астане в период с 25 по 27 сентября. В ней примут участие 177 российских компаний разного масштаба. Всего на нее прибудут около 10 тыс. человек из 20 стран.

В июле представители Казахстана показали на выставке «Иннопром» цифровой алкоголь.

Испытание технологии проводили в специальной юрте. Человек надевает специальные нейронаушники, в которых проигрывается звук длительностью от шести до 20 секунд. Эти сигналы воздействуют на вестибулярный аппарат человека, вызывая ощущение расслабления и покачивания.

Как пишут СМИ, некоторые участники выставки, протестировавшие казахстанскую разработку, испытали головокружение. Сами разработчики описывают эффект «цифрового алкоголя» как мгновенную перезагрузку всего тела и расслабление всех нервов в организме.

Ранее СИПРИ сообщило о сокращении оборонного экспорта РФ на треть.