Посольство России направит в МИД Канады ноту из-за чествования нациста в парламенте страны

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что Россия потребует от Канады разъяснений из-за приглашения и чествования в парламенте страны во время визита президента Украины Владимира Зеленского престарелого ветерана дивизии СС «Галичина». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, посольство предпримет соответствующие официальные шаги и потребует разъяснений от канадского правительства. Ноты протеста и письма на имя премьер-министра и главы МИД Канады будут направлены уже в понедельник.

Однако, отметил Степанов, у него нет иллюзий относительно реакции канадский властей, так как Канада стала гнездом для нацистских преступников.

Посол выразил мнение, что кабинет нынешнего премьер-министра Джастина Трюдо, по сути, является олицетворением «неолиберального фашизма», и поэтому с ним нельзя вести дел.

Степанов высказал уверенность в том, что приглашение нациста в парламент было не ошибкой, а следствием безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности Канадского украинского конгресса, состоящего из детей и внуков, в большинстве своем потомков нацистских приспешников, карателей и эсэсовцев.

Ранее спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент престарелого бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».