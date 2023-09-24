В Совет Федерации выбрали новых сенаторов

Председатель комитета Совета Федерации Российской Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко заявил, что по итогам прошедших в сентябре выборов в Совфеде появятся 24 новых сенатора, 26 переподтверждают свои полномочия. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Совет Федерации открывает осеннюю сессию в полном составе из 178 сенаторов.

Тимченко подчеркнул, что «в Совете Федерации 24 новых сенатора и 26 переподтверждают полномочия».

До этого спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что региональные выборы состоялись, они прошли в соответствии с законом.

По словам российского сенатора, вскоре в Совфеде ожидают появление сенаторов от законодательных собраний Херсонской и Запорожской областей.

«Выборы-2023 состоялись. Прошли успешно, демократично, в соответствии с законом. В том числе впервые — в новых субъектах Федерации», — следует из поста Матвиенко.

Как добавила спикер СФ, скоро регионы получат полное представительство в верхней палате, как и предписывается в Конституции РФ.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.