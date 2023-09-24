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В США оценили формулу мира Зеленского

Экс-разведчик Риттер: формула мира Зеленского абсурдна

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Brendan McDermid/Reuters

Бывший американский разведчик Скотт Риттер утверждает, что формула мира, к которой президент Украины Владимир Зеленский пытался в очередной раз привлечь внимание во время своего выступления в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), полностью абсурдна. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show.

Он считает, что представленная Зеленским позиция слово в слово повторяет позицию США, президент Украины представил «нелепый план мира».

Экс-разведчик подчеркнул, что Зеленский повторяет идеи Белого дома о том, что необходимо вернуться к границам 1991 года. Риттер считает, что Соединенные Штаты санкциями против России пытались нанести ей экономический и политический урон, чтобы вынудить ее исполнить данное требование.

До этого Риттер заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы смогут подавить американские ракеты ATACMS, если Запад решит поставить их украинской армии.

По его словам, системы ATACMS могут оказаться под ударом российского противоракетного оружия, которое перехватит ракеты до достижения ими цели. Российская сторона также может заблокировать системы наведения с помощью установок РЭБ.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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