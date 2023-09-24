Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Испании тысячи людей вышли на протест против премьера

Около 40 тыс. человек вышли на акцию протеста против премьера Испании Санчеса

close
100%
Susana Vera/Reuters

Десятки тысяч человек вышли на марш протеста правой Народной партии Испании в Мадриде, передает Reuters. По информации агентства, в рамках акции протестующие выступили против премьер-министра страны Педро Санчеса.

Как отмечает Reuters, причиной для народного недовольства стали возможные планы главы кабмина, лидеру социалистов по сотрудничеству с сепаратистскими партиями Каталонии, в том числе опальным лидером региона Карлосом Пучдемоном — он до сих пор в розыске в Испании за попытку объявления независимости в 2017 году. Агентство добавляет, что договор с каталонцами позволит Санчесу сохранить большинство в парламенте и кресло премьера, однако потребует амнистии сепаратистов.

«Размахивая испанскими флагами, сторонники оппозиционной консервативной Народной партии приехали со всей Испании, чтобы принять участие в митинге в Мадриде. Власти оценили численность толпы в 40 000 человек», — подчеркивается в материале.

Ранее в Каталонии потребовали нового референдума о независимости от Испании.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях