В Испании тысячи людей вышли на протест против премьера

Десятки тысяч человек вышли на марш протеста правой Народной партии Испании в Мадриде, передает Reuters. По информации агентства, в рамках акции протестующие выступили против премьер-министра страны Педро Санчеса.

Как отмечает Reuters, причиной для народного недовольства стали возможные планы главы кабмина, лидеру социалистов по сотрудничеству с сепаратистскими партиями Каталонии, в том числе опальным лидером региона Карлосом Пучдемоном — он до сих пор в розыске в Испании за попытку объявления независимости в 2017 году. Агентство добавляет, что договор с каталонцами позволит Санчесу сохранить большинство в парламенте и кресло премьера, однако потребует амнистии сепаратистов.

«Размахивая испанскими флагами, сторонники оппозиционной консервативной Народной партии приехали со всей Испании, чтобы принять участие в митинге в Мадриде. Власти оценили численность толпы в 40 000 человек», — подчеркивается в материале.

Ранее в Каталонии потребовали нового референдума о независимости от Испании.