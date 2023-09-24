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Встреча представителей Армении и Азербайджана пройдет 26 сентября в Брюсселе

Секретарь СБ Армении и помощник президента Азербайджана встретятся 26 сентября

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Depositphotos

Встреча представителей Армении и Азербайджана для подготовки переговоров лидеров двух стран состоится 26 сентября в Брюсселе. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза Армении в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится с рабочим визитом в столицу Бельгии Брюссель, где 26 сентября ... встретится с советниками президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, председателя Совета ЕС Шарля Мишеля и помощником президента Азербайджана Гаджиевым...» — говорится в сообщении.

Их целью станет подготовка к встрече лидеров, запланированной на 5 октября в Гранаде, подчеркнули в Совбезе Армении.

24 сентября Азербайджан объявил, что гарантирует выход из Нагорного Карабаха личного состава армянских Вооруженных сил, сложивших оружие.

19 сентября азербайджанское Минобороны объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе, целью которой обозначалось восстановление конституционного строя Азербайджана.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

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