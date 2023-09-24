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Политолог объяснил перепалки между Польшей и Украиной

Политолог Светов: конфликт Польши и Украины связан с парламентскими выборами

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Shutterstock

Политолог Юрий Светов заявил, что польские и украинские власти вступают в перепалки в связи с предстоящими парламентскими выборами в Польше, которые должны состоятся 15 октября. Такое мнение он высказал в беседе с газетой «Известия».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал никогда не оскорблять поляков после того, как украинский президент Владимир Зеленский заявил об обиде на Варшаву за отказ предоставлять помощь.

«Моравецкий произнес это потому, что до выборов в польскую «Семерку» осталось три недели», — сказал Светов. Он отметил, что опросы общественного мнения в Польше показывают, что правящая партия «Право и справедливость» (PiS) и оппозиция имеют равные шансы победить на выборах, поэтому PiS нужны голоса избирателей, чтобы остаться у власти.

По его словам, в польском обществе уже нет консенсуса по поддержке Украины и оно больше не хочет тратить деньги на ее поддержку.

Светов считает, что отношения между Польшей и Украиной могут прийти в норму после парламентских выборов. Если победит партия «Справедливость», по его мнению, то «по поручению команды от Вашингтона полемика по поддержке Украины прекратится», а если победит «Гражданская коалиция», то дела будут обстоять иначе. Он также добавил, что не стоит рассчитывать на то, что Варшава отойдет от поддержки Киева.

Ранее сообщалось, что Зеленский посетил Польшу, но не стал встречаться с официальными лицами.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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