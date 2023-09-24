Эрдоган решил приехать в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Азербайджан с официальным визитом, передает NTV. По информации телеканала, 25 сентября турецкий лидер приедет в Нахичеванскую Автономную Республику по приглашению своего азербайджанского коллеги Ильхама Алиева.

Как отмечает NTV, в рамках визита Эрдоган проведет переговоры с президентом Азербайджана. По информации телеканала, на повестке дня двухсторонние вопросы, а также итоги операции Баку в Нагорном Карабахе.

«На встрече также будет обсужден Зангезурский коридор, который обеспечит связь азербайджанских земель с Нахичеванской Автономной Республикой», — подчеркивается в материале.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Ранее в Баку дали совет Еревану после операции в Карабахе.