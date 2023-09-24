В ДНР ввели комендантский час по будням

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об установлении на территории региона комендантского часа, сообщает РИА Новости.

На территории ДНР установлен запрет на нахождение граждан на улицах с понедельника до пятницы с 23:00 до 4:00.

Мера ограничивает движение общественного и частного транспорта при отсутствии специального разрешения, а также нахождение граждан на улице и в других общественных местах.

Ранее в Донецкой народной республике была введена военная цензура на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры.

Документ был подписан 18 сентября, когда Пушилин был еще временно исполняющим обязанности главы ДНР, а опубликован только 24 сентября.

В нем также указано, что разработать и утвердить совместный порядок мероприятий по контролю за военной цензурой в республике должны УФСБ по ДНР, министерство связи и министерство информации региона.

До этого Пушилин заявил о перегруппировке ВСУ на Южно-Донецком направлении. По его словам, сейчас Южно-Донецкое направление является горячей точкой.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.