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В ДНР ввели комендантский час по будням

Пушилин подписал указ об установлении комендантского часа в ДНР

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об установлении на территории региона комендантского часа, сообщает РИА Новости.

На территории ДНР установлен запрет на нахождение граждан на улицах с понедельника до пятницы с 23:00 до 4:00.

Мера ограничивает движение общественного и частного транспорта при отсутствии специального разрешения, а также нахождение граждан на улице и в других общественных местах.

Ранее в Донецкой народной республике была введена военная цензура на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры.

Документ был подписан 18 сентября, когда Пушилин был еще временно исполняющим обязанности главы ДНР, а опубликован только 24 сентября.

В нем также указано, что разработать и утвердить совместный порядок мероприятий по контролю за военной цензурой в республике должны УФСБ по ДНР, министерство связи и министерство информации региона.

До этого Пушилин заявил о перегруппировке ВСУ на Южно-Донецком направлении. По его словам, сейчас Южно-Донецкое направление является горячей точкой.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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