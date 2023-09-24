Косово обвинило Сербию в открытой агрессии

Сербские власти организовали покушение на полицейских на севере непризнанного Косово, заявил премьер-министр самопровозглашенной республики Альбин Курти. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отметил, что нападение произошло в населенном пункте Баньска в районе города Лепосавич.

«Нападавшие — профессионалы в масках и вооружены тяжелым оружием <…> Организованная преступность при политической, финансовой и материально-технической поддержке официального Белграда нападает на нашу страну», — написал Курти.

В свою очередь президент Косово Вьосе Османи в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) также связала атаку на полицейских с Сербией, назвав ее «открытой агрессией». По ее словам, покушение спланировано и осуществлено «сербскими преступными группировками».

«Косово едино против дестабилизирующих попыток Сербии. Мы сохраним наш суверенитет и территориальную целостность», — подчеркнула Османи.

Ранее в Косово пригрозили президенту Сербии Александару Вучичу арестом.