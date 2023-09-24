Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший разведчик уверен, что Зеленский солгал американской общественности

Офицер Риттер: Зеленский солгал о возможности захвата земель у России

close
100%
Rich Schultz/AP

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что президент Украины Владимир Зеленский солгал американской общественности о возможности захвата российских территорий, чтобы сохранить поток военной помощи.

«Заявление о возможности занятия российских земель — политическое. Оно нужно для того, чтобы можно было продолжать получать деньги от других государств», — сказал он.

Риттер уверен, что украинский президент знает о реальном положении дел на фронте, но вводит Запад в заблуждение, чтобы не появлялись вопросы о целесообразности поддержки Киева.

20 сентября Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН озвучил свой мирный план, состоящий из двух пунктов.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не поощряет украинские атаки по объектам на признанной США территории России, так как подобные действия могут привести к эскалации конфликта.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях