Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что президент Украины Владимир Зеленский солгал американской общественности о возможности захвата российских территорий, чтобы сохранить поток военной помощи.

«Заявление о возможности занятия российских земель — политическое. Оно нужно для того, чтобы можно было продолжать получать деньги от других государств», — сказал он.

Риттер уверен, что украинский президент знает о реальном положении дел на фронте, но вводит Запад в заблуждение, чтобы не появлялись вопросы о целесообразности поддержки Киева.

20 сентября Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН озвучил свой мирный план, состоящий из двух пунктов.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не поощряет украинские атаки по объектам на признанной США территории России, так как подобные действия могут привести к эскалации конфликта.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.