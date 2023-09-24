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В США выступили против приема Украины в НАТО

Кандидат в президенты Десантис: вступление Украины в НАТО не в интересах США

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Global Look Press

Возможное вступление Украины в Североатлантический альянс не принесет никаких выгод США, считает кандидат в главы Белого дома, губернатор Флориды Рон Десантис, передает Bloomberg. По его словам, он не верит в необходимость предоставления Киеву «карт-бланша» со стороны Вашингтона.

«Я не думаю, что членство [Украины] в НАТО отвечает нашим интересам. Все, что это дало бы, — это добавило бы нам больше обязательств, так что если вы добавляете больше обязательств, то какие выгоды мы получаем взамен?» — отметил Десантис.

Он добавил, что США должны использовать свои рычаги давления для завершения конфликта на Украине.

Комментарии Десантиса появились после встречи президента США Джо Байдена со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне. По завершении переговоров США, в частности, объявили о новом пакете военной помощи для Киева с небольшим количеством дальнобойных ракет ATACMS. Помимо Байдена поговорил Зеленский и с американскими законодателями, попросив больше поддержки от США.

Ранее в США рассказали о судьбе НАТО в ближайшие годы.

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