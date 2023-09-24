Украина предложила Польше простую формулу соглашения по зерну

Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил о простой формуле устранения напряженности между Киевом и Варшавой, сообщает портал Onet.

По его словам, украинское правительство должно думать о польских фермерах, а польское правительство — об украинских.

Качка заявил, что конфликтная ситуация вредит обеим сторонам, фермерам обеих стран. Он отметил, что предложенный Украиной механизм учитывает интересы обеих сторон. По его словам, польский рынок не очень привлекателен для Украины, так как туда попадает мало кукурузы и пшеницы. Замминистра добавил, что в Киеве не согласны с формой запрета.

«Мы должны постепенно восстановить взаимное доверие на внутренних рынках наших стран. Поэтому мы предложили механизм, при котором экспорт в Польшу фактически осуществляется вручную», — сказал он.

Согласно предложенному механизму, все украинские экспортеры должны подавать заявку в минэкономики, после чего сотрудники ведомства свяжутся с польскими коллегами и оценят, приемлема ли данная партия на польском рынке.

Замминистра добавил, что такой механизм может стать альтернативой. Он надеется, что в течение нескольких дней или недель удастся договориться и начать использовать этот механизм.

15 сентября руководство ЕС приняло решение снять запрет на импорт украинского зерна в страны регионального содружества. В то же время Брюссель потребовал от Киева принять меры и разработать план действий, касающийся контроля за вывозом продукции.

Несмотря на это, ряд государств посчитали такие меры недостаточными и самостоятельно продлили эмбарго на поставки украинского зерна. В их числе оказались Польша, Венгрия и Словакия. Впоследствии из-за данного решения киевские власти направили во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против указанных стран.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) также примет участие в судебном разбирательстве по зерну.