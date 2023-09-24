Стало известно, что Зеленский в Канаде поприветствовал экс-бойца дивизии СС «Галиция»

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в парламенте Канады поприветствовал экс-бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунка. Об этом сообщает Associated Press.

Одна из фотографий с выступления главы украинского лидера, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону присутствующих, а возле стоит канадский премьер-министр Джастин Трюдо, подписана как: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунка, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

5 сентября президент России Владимир Путин назвал отвратительным, что Зеленский прикрывает героизацию нацизма на Украине.

До этого Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фотографию украинского военнослужащего, у которого на плече видна нашивка одной из танковых дивизий СС.

Зеленский ранее уже публиковал такие фото. В прошлом году, поздравляя сограждан с Днем победы над нацизмом, он опубликовал фото бойца ВСУ с нацистской символикой. Позднее публикацию отредактировали, а фото удалили.

Обращаясь к гражданам Украины, Зеленский призывал никогда не забывать, что «нацизм был абсолютным злом», и подчеркнул, что пытающиеся его оправдать «заслуживают только осуждения».

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.