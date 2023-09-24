Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что Зеленский в Канаде поприветствовал экс-бойца дивизии СС «Галиция»

AP: Зеленский в Канаде поприветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галиция» Хунки

close
100%
Oleg Petrasyuk/Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в парламенте Канады поприветствовал экс-бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунка. Об этом сообщает Associated Press.

Одна из фотографий с выступления главы украинского лидера, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону присутствующих, а возле стоит канадский премьер-министр Джастин Трюдо, подписана как: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунка, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

5 сентября президент России Владимир Путин назвал отвратительным, что Зеленский прикрывает героизацию нацизма на Украине.

До этого Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фотографию украинского военнослужащего, у которого на плече видна нашивка одной из танковых дивизий СС.

Зеленский ранее уже публиковал такие фото. В прошлом году, поздравляя сограждан с Днем победы над нацизмом, он опубликовал фото бойца ВСУ с нацистской символикой. Позднее публикацию отредактировали, а фото удалили.

Обращаясь к гражданам Украины, Зеленский призывал никогда не забывать, что «нацизм был абсолютным злом», и подчеркнул, что пытающиеся его оправдать «заслуживают только осуждения».

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях