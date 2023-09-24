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Лавров отреагировал на заявление Саудовской Аравии по ядерному оружию

Лавров заявил, что никто не хочет появления новых ядерных стран

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Francis Mascarenhas/Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН прокомментировал заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана по ядерному оружию у Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я слышал, что было сказано: если у Ирана появится ядерное оружие, то мы, Саудовская Аравия, тоже будем вынуждены об этом думать. Я отношусь к этому как к констатации факта: никто не хочет на планете появления новых ядерных государств», — сказал министр.

Как указал дипломат, Тегеран многократно подтверждал, что у иранской стороны нет «такого намерения».

«У них даже духовный лидер фетву соответствующую выпустил. Поэтому исходим из того, что раз у них не будет бомбы, то и у соседей Ирана не будет искушения идти по этому пути», — добавил Лавров.

Ранее Мухаммед бен Салман говорил, что Саудовской Аравии «из соображений безопасности и для балансировки сил в регионе» придется обзавестись ядерным оружием, если такое появится у Ирана.

До этого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Запад не помешает Тегерану создать ядерное оружие.

Ранее в Пентагоне заявили, что Иран может создать ядерное оружие за несколько месяцев.

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