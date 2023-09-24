Лавров отреагировал на заявление Саудовской Аравии по ядерному оружию

Глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН прокомментировал заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана по ядерному оружию у Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я слышал, что было сказано: если у Ирана появится ядерное оружие, то мы, Саудовская Аравия, тоже будем вынуждены об этом думать. Я отношусь к этому как к констатации факта: никто не хочет на планете появления новых ядерных государств», — сказал министр.

Как указал дипломат, Тегеран многократно подтверждал, что у иранской стороны нет «такого намерения».

«У них даже духовный лидер фетву соответствующую выпустил. Поэтому исходим из того, что раз у них не будет бомбы, то и у соседей Ирана не будет искушения идти по этому пути», — добавил Лавров.

Ранее Мухаммед бен Салман говорил, что Саудовской Аравии «из соображений безопасности и для балансировки сил в регионе» придется обзавестись ядерным оружием, если такое появится у Ирана.

До этого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Запад не помешает Тегерану создать ядерное оружие.

Ранее в Пентагоне заявили, что Иран может создать ядерное оружие за несколько месяцев.