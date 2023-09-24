Путин назвал источник власти в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что именно народ является источником власти в России. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении по случаю 30-летия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации.

«Именно народ — источник власти в нашей стране», — сказал глава государства.

По его словам, народ определяет путь развития России.

Политик также отметил, что огромная заслуга ЦИК в эффективной реализации важнейшего конституционного права граждан избирать и быть избранными.

Ранее Путин заявил, что российский народ был непобедим в годы Великой Отечественной войны и остался таким по сей день.

До этого Путин отметил мощное, мистическое и святое значение слов «защитник отечества» и назвал весь народ его защитником.

Ранее Путин рассказал, на что направлены действия России.