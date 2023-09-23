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Пасечник избран главой ЛНР

Леонид Пасечник вступил в должность главы ЛНР

Леонид Пасечник официально вступил в должность главы Луганской народной республики, сообщает РИА Новости.

«Клянусь при осуществлении полномочий главы Луганской народной республики верно служить народу Луганской народной республики, соблюдать конституцию Российской федерации и федеральные законы, Конституцию Луганской народной республики и законы Луганской народной республики», — заявил Пасечник при вступлении в должность.

В церемонии принимал участие также первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он вручил Пасечнику подарок — специальное издание Конституции Российской Федерации — и отметил, что у региона великое прошлое, достойное настоящие и есть надежда на великое будущее.

Ранее Денис Пушилин был избран главой Донецкой народной республики.

Пушилин заявил, что его работа будет направлена на «улучшение уровня жизни в республике».

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