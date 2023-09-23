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Лавров заявил, что Армения связывает свое будущее с РФ

Лавров: Москва убеждена, что армянский народ связывает свое будущее с РФ

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Армения «связывает свою историю с РФ». Об этом он сообщил на пресс-конференции после Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

По его мнению, у Москвы есть «устойчивые убеждения, что армянский народ свою историю связывает с Россией, а не «с теми, кто приезжает из-за океана».

Ранее сообщалось, что акции оппозиции Армении с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна проходят в Ереване и крупнейших городах страны.

Отмечается, что протесты в Ереване проходят со вторника, 19 октября, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана митингующие требуют отставки Пашиняна.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

При посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий — разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. В азербайджанском городе Евлах 21 сентября прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции в состав республики.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

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