В Ереване, Гюмри и Ванадзоре проходят акции оппозиции Армении

Акции оппозиции Армении с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна проходят в Ереване и крупнейших городах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный комитет, организующий протесты.

«Шествия проходят в Ереване, Гюмри и Ванадзоре. Демонстранты перекрыли межгосударственную автодорогу Ереван–Ерасх», — говорится в сообщении.

Отмечается, протесты в Ереване проходят со вторника, 19 октября, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона. При посредничестве российских миротворческих сил между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.