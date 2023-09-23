Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кадыров рассказал об укреплении связей Чечни и Саудовской Аравии

Кадыров: Чечня и Саудовская Аравия укрепляют экономические, культурные связи

close
100%
Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Саудовская Аравия и Чечня укрепляют экономические, культурные, гуманитарные, научные связи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что сотрудничество Грозного с Эр-Риядом началось с поездки первого президента Чечни Ахмата Кадырова в Саудовскую Аравию в 2004 году.

«За годы сотрудничества мы реализовали ряд инвестиционных проектов, обмениваемся опытом, укрепляем экономические, культурные, гуманитарные, научные связи», — сообщил глава Чечни.

20 сентября Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал слухи о своей болезни. Кадыров рассказал, что в Москве побывал в больнице у своего дяди Магомеда Кадырова, который уже идет на поправку. 17 сентября глава Чечни на фоне сообщений о проблемах со здоровьем опубликовал видео, где он гуляет под дождем. Как утверждал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, у Киева «есть информация» о якобы тяжелом состоянии Кадырова.

Ранее Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях