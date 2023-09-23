Кадыров рассказал об укреплении связей Чечни и Саудовской Аравии

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Саудовская Аравия и Чечня укрепляют экономические, культурные, гуманитарные, научные связи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что сотрудничество Грозного с Эр-Риядом началось с поездки первого президента Чечни Ахмата Кадырова в Саудовскую Аравию в 2004 году.

«За годы сотрудничества мы реализовали ряд инвестиционных проектов, обмениваемся опытом, укрепляем экономические, культурные, гуманитарные, научные связи», — сообщил глава Чечни.

20 сентября Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал слухи о своей болезни. Кадыров рассказал, что в Москве побывал в больнице у своего дяди Магомеда Кадырова, который уже идет на поправку. 17 сентября глава Чечни на фоне сообщений о проблемах со здоровьем опубликовал видео, где он гуляет под дождем. Как утверждал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, у Киева «есть информация» о якобы тяжелом состоянии Кадырова.

Ранее Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной.