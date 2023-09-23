В Австрии выступили за сохранение диалога с Россией

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выступил за сохранение диалога с Россией на международных площадках. По его словам, решение ключевых глобальных вопросов невозможно без участия Москвы. Слова Шалленберга приводит Австрийское агентство печати.

«Разумеется, нужно продолжать [диалог с Россией]. Для этого есть соответствующее площадки, например ООН и ОБСЕ. Эти организации никогда не были клубами единомышленников. Диалог ведь было сложно вести еще во времена холодной войны», — сказал он.

Шалленберг подчеркнул, что вопросы, связанные с климатической ситуацией и разоружением, следует решать при участии России. Однако, «с западной точки зрения это сложно», отметил глава МИД.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что странам Запада необходимо найти способ сохранить отношения с Москвой на фоне украинского кризиса, а также развивать их после его окончания. Он отметил, что для предотвращения новых военных конфликтов «необходимо доверие» между сторонами.

До этого глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна отмечала, что система безопасности, которую собираются создать в Европе, должна учитывать интересы всех европейских стран, в том числе и России.

Ранее в Австрии раскритиковали планы правительства о покупке ПВО для защиты от России.