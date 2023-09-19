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В Австрии раскритиковали планы правительства о покупке ПВО для защиты от России

Оппозиция Австрии раскритиковала правительство за покупку ПВО для защиты от РФ

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Isabelle Ouvrard/IMAGO/Global Look Press

Лидер правой Австрийской партии свободы Герберт Кикль раскритиковал планы правительства по покупке систем ПВО IRIS-T в качестве защиты от России. По его словам, у подобных систем слишком маленький радиус действия, к тому же Австрия окружена членами НАТО. Об этом пишет ТАСС.

«Мы тратим миллиарды на ракеты с дальностью 50 км якобы для защиты от российского обстрела. Даже не знаю, где должны стоять россияне, чтобы ракеты с дальностью 50 км были эффективными. Между нами страны НАТО, которые следят за своим воздушным пространством», — заявил Кикль.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна планирует присоединиться к единой европейской системе противовоздушной обороны European Sky Shield. По его словам, это не противоречит нейтральному статусу Австрии, а Sky Shield обеспечивает необходимую защиту воздушного пространства.

До этого сообщалось, что правительство Австрии планирует инвестировать более 16 млрд евро в совершенствование систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее в Австрии назвали ошибкой попытки стран Запада «отменить» Россию.

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