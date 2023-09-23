Лавров передал Гутерришу видеообращение от школьницы из Луганска

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу видеообращение школьницы Фаины Савенковой из Луганска к членам Совета Безопасности организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ролике Фаина просит прекратить обстрелы мирных домов и учебных заведений, и положить конец поставкам на Украину западного оружия. Российский министр передал соответствующее видеообращение Гутерришу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Лавров должен провести около 20 двусторонних встреч на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Об этом сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

23 сентября Лавров выступит на сессии ГА ООН. Выступление станет ключевым событием пребывания главы МИД РФ в Нью-Йорке.

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.