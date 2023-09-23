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В МИД Венгрии оценили введение новых санкционных пакетов против России

Сийярто: Венгрия считает, что новые пакеты санкций ЕС против России не нужны

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт убежден, что новые пакеты санкций Евросоюза против Российской Федерации не нужны. Об этом сообщает ТАСС.

Он утверждает, что профессиональных оценок, а также анализа введения Евросоюзом санкций против России пока не было.

Сийярто считает, что обсуждение новых санкций всегда носит «эмоциональный, политический и идеологический» характер. 

«Если посмотреть на санкции с прагматической точки зрения, мы видим, что они наносят Европе больший вред, чем России», — подчеркнул министр.

До этого Сийярто заявил, что Венгрия находится в зависимости от поставок нефти и газа из России, которым пока нет альтернативы.

Дипломат назвал несправедливыми обвинения других стран Европы в том, что Венгрия якобы придерживается пророссийских позиций, продолжая сотрудничество с Москвой в области энергетики.

Также дипломат напомнил, что венгерское правительство пытается диверсифицировать источники и маршруты доставки нефти и газа, но эти усилия сдерживаются отсутствием в регионе трубопроводов необходимой мощности.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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Санкции против России
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