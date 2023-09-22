Фидан и Блинкен обсудили зерновую сделку и события в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке зерновую сделку и ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД Турции.

«Встреча состоялась сегодня на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, одна продолжалась 45 минут», — уточнил источник.

По его словам, в ходе переговоров стороны наметили шаги, которые призваны поднять отношения между двумя странами на более высокий уровень. Кроме того, речь шла о перспективах черноморской продовольственной инициативы. Также участники переговоров коснулись членства Швеции в НАТО и обсудили события, происшедшие в Нагорном Карабахе.

В начале сентября Фидан обсудил возобновление зерновой сделки с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В конце июля Фидан в разговоре с коллегой из Швеции Тобиасом Бильстрёмом заявил, что недопустимо проводить в Швеции акции по сожжению Корана.

Ранее стала известна цель визита ведущего британского дипломата Клеверли в Анкару.