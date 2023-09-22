Премьер Польши потребовал от Зеленского никогда не оскорблять поляков

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от президента Украины Владимира Зеленского никогда больше не оскорблять поляков. Об этом сообщает агентство PAP.

«Я хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он больше никогда не оскорблял поляков», — подчеркнул Моравецкий.

Он напомнил, что глава Украины произнес оскорбительные слова во время своего выступления в ООН. По словам премьер-министра, больше «поляки этого не допустят». Моравецкий отметил, что защита польского доброго имени — это «важнейшая задача» правительства республики. Он обратил внимание, что в нынешней геополитической ситуации польские власти намерены отстаивать все свои аргументы.

Польша уже сравнила Украину с тянущим на дно утопающим. Раскол между странами поставил под вопрос единодушие в вопросах предоставления военной помощи Киеву со стороны Варшавы.

20 сентября Моравецкий пригрозил Украине жесткими мерами.

Ранее в Варшаве заявили, что Польша на фоне поражения Украины готовится к войне.