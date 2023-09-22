Встреча Лаврова и Сийярто началась в рамках недели высокого уровня ГА ООН

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с венгерским коллегой Петером Сийярто началась на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

Министры перед началом переговоров поприветствовали друг друга и обменялись шутками. Лавров поинтересовался, когда Сийярто прилетел в США. Глава МИД Венгрии уточнил, что находится в Нью-Йорке с 18 сентября.

22 сентября Лавров уже встречался с коллегой из Никарагуа Денисом Монкадой Колиндресом. До этого глава МИД Буркина-Фасо Оливия Руамба обсудила с российским министром сотрудничество по безопасности. Она отметила, что Россия решила поставлять в страну пшеницу. Также стороны обсудили возможность создания совместной комиссии для рассмотрения всех аспектов сотрудничества.

Накануне Лавров провел переговоры с главами МИД Египта, Таиланда, Кубы, Бразилии, Саудовской Аравии, Мали и главой верховного совета Судана.

Ранее Лавров пошутил про категорию виз США для журналистов.