В Минске не увидели признаков нормализации отношений с Западом

Власти Белоруссии пока не заметили признаков нормализации отношений с ЕС и США. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник на полях сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Пока не просматриваются», — ответил он на соответствующий вопрос.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко выступал против разрыва отношений с западными странами и выражал готовность для их нормализации. Но, по его словам, Минск настораживает, что Вашингтон стал использовать свое влияние на Польшу для развала ЕС.

Лукашенко заявил, что Польша давит Украину из-за отмашки США. Он подчеркнул, что Белоруссии необходимо «защититься», так как непонятно, чего ожидать от «бешеных» политиков из Польши.

19 сентября Лукашенко анонсировал появление у Белоруссии «серьезной ракеты». Белорусский лидер напомнил, что с советских времен в республике развивают для нужд обороны «всякую физику и математику».

Ранее Лукашенко рассказал о вероятности войны на территории Белоруссии