Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минске не увидели признаков нормализации отношений с Западом

Глава МИД Белоруссии Алейник: признаков нормализации отношений с Западом нет

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Власти Белоруссии пока не заметили признаков нормализации отношений с ЕС и США. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник на полях сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Пока не просматриваются», — ответил он на соответствующий вопрос.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко выступал против разрыва отношений с западными странами и выражал готовность для их нормализации. Но, по его словам, Минск настораживает, что Вашингтон стал использовать свое влияние на Польшу для развала ЕС.

Лукашенко заявил, что Польша давит Украину из-за отмашки США. Он подчеркнул, что Белоруссии необходимо «защититься», так как непонятно, чего ожидать от «бешеных» политиков из Польши.

19 сентября Лукашенко анонсировал появление у Белоруссии «серьезной ракеты». Белорусский лидер напомнил, что с советских времен в республике развивают для нужд обороны «всякую физику и математику».

Ранее Лукашенко рассказал о вероятности войны на территории Белоруссии

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях