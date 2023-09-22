В Кремле прокомментировали встречу США со странами Центральной Азии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу американского лидера Джо Байдена с лидерами стран Азии.

Отвечая на вопрос журналистов о том, следили ли в Кремле за форумом, Песков отметил, что у стран Азии есть свои отношения с США, поэтому они имеют право на такие встречи.

По словам пресс-секретаря Путина, для Москвы главное продолжение диалога с этими странами, который важен для РФ.

Формат C5+1 (страны Центральной Азии и США) был создан в 2015 году и проводился на уровне министров иностранных дел и экспертов. В 2023 году совещание впервые прошло на уровне глав государств в Нью-Йорке на полях 78-й сессии ГА ООН. В нем приняли участие президенты США Джо Байден, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

До этого сообщалось, что премьер Японии Фумио Кисида, президент Соединенных Штатов Джо Байден и южнокорейский лидер Юн Сок Ёль планируют договориться о сотрудничестве для поддержания экономической безопасности и сдерживания Китая на трехстороннем саммите. Отмечается, что отношения этих трех стран исторически сосредоточены на ракетно-ядерной программе Северной Кореи.

Ранее аналитик назвал визит узбекского лидера в США началом новой эры партнерства.