Сына экс-президента Армении Кочаряна госпитализируют после задержания

Сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна госпитализируют после задержания. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на адвоката Александра Кочубаева.

Юрист также сообщил, что Левон Кочарян подвергся избиению со стороны «красных беретов».

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что в центре Еревана по время протестов задержали сына второго президента Армении Роберта Кочаряна — Левона. Кроме того, в отдел доставили главу оппозиционного блока «Мать Армения» Андраника Теваняна, ранее призывавшего «объявить импичмент» премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

21 сентября Пашинян заявлял, что правительство будет действовать жестко в отношении митингующих на улицах Еревана. Он подчеркивал, что некоторые силы хотят пролить кровь в Ереване.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В свою очередь в Минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

Ранее протестующие в Ереване заблокировали важный городской проспект.