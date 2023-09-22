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Украинский политик обвинил Россию в нанесении «колоссальных ударов» по Украине

Экс-советник Кучмы Соскин: Россия наносит колоссальные удары по Украине

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Водник/Wikimedia

Россия наносит «колоссальные удары» по всей Украине. Об этом заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы (1994—2005 гг.) Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, зафиксировано очень много повреждений, уничтожено много разных объектов.

«По Киеву мощнейший удар. В других областях начали бить по энергетическим объектам», — заявил Соскин.

Он также обвинил правительство действующего президента Украины Владимира Зеленского в том, что оно не освещает атаки и даже уголовно преследует граждан за распространение таких сведений.

Соскин утверждает, что Киев очень пострадал, в ряде районов отключено электричество.

Минобороны России сообщало об уничтожении в ночь на 21 сентября 22 украинских дронов: 19 — над Крымом и черноморской акваторией, еще по одному — над Курской, Белгородской и Орловской областями. Вслед за этим в Киеве, Харькове, Львове — по всей Украине — прогремели взрывы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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