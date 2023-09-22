Американский журналист Джексон Хинкл в интервью RT выразил надежду, что Российская Федерация займет всю Украину.

«Я надеюсь, что Россия и (президент РФ Владимир) Путин займут Украину до последнего квадратного дюйма. Надеюсь, они всю ее возьмут и действительно освободят от нацистов и всего, что там происходит», — сказал журналист.

По его мнению, Польша может «двинуться» на территорию Западной Украины, если Варшаве разрешат это сделать США.

Хинкл также считает, что присоединение «всей территории Украины» к РФ стало бы для украинцев благом.

«Мне кажется, что самое меньшее, что мы увидим — это взятие Россией территорий от Харькова до Одессы», — добавил он.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины. Он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

До этого Путин заявил о планах Польши отторгнуть от Украины западные регионы при помощи армии.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.