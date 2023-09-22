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Байден и Зеленский обсудили сотрудничество США с ВПК Украины

Байден и Зеленский на встрече обсудили сотрудничество США с ВПК Украины

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Susan Walsh/Pool/Reuters

Президент США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский обсудили в ходе встречи в Белом доме восстановление энергетического и экономического секторов украинского государства, борьбу Киева с коррупцией, а также сотрудничество военно-промышленных комплексов (ВПК) обеих стран, передает ТАСС, ссылаясь на Белый дом.

Как заявили в вашингтонской администрации, Соединенные Штаты собираются «укреплять обороноспособность Украины в долгосрочной перспективе, в том числе за счет налаживания партнерских отношений с украинской военно-промышленной базой». Там сообщили, что с этой целью осенью американское правительство проведет конференцию, участниками которой станут представители военной промышленности США, украинские предприниматели и должностные лица двух государств «для рассмотрения возможностей создания совместных предприятий и совместного производства».

В Белом доме также заявили, что Байден и Зеленский обсудили усилия «по увеличению генерирующих и передающих мощностей, а также приветствовали подписание правительствами своих стран меморандума о взаимопонимании, направленного на укрепление энергетической устойчивости» украинского государства. Кроме того, Зеленский рассказал о своих планах по борьбе с коррупцией на Украине.

22 сентября Байден заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины. По его словам, в него войдут вторая батарея ПВО Hawk, а также пусковые установки и системы перехвата.

Американский лидер также говорил, что первый танк Abrams производства Соединенных Штатов на следующей неделе поступит на Украину.

Ранее в конгрессе США заявили, что Байден находится «в кармане» у Зеленского.

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