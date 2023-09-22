Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полянский призвал Азербайджан поэтапно вводить карабахцев в правовое поле

Полянский предложил дорожную карту включения карабахцев в правовое поле Азербайджана

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский предложил дорожную карту включения карабахцев в правовое поле Азербайджана, сообщает ТАСС.

«Должна быть выработана поэтапная дорожная карта интеграции карабахцев в правовое поле Азербайджана с твердыми гарантиями их прав и безопасности. Эти процессы будем активно сопровождать по линии российского миротворческого контингента. Безопасность и права нагорнокарабахских армян имеют ключевое значение», — заявил Полянский.

Он добавил, что в России рассчитывают на то, что контакты Баку и представителей Нагорного Карабаха смогут немедленно запустить работу по выводу региона из гуманитарного кризиса.

Ранее в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал осудить бои и удары по гражданской инфраструктуре в Карабахе и немедленно развернуть межведомственную миссию ООН в этом регионе.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях