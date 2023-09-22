Полянский призвал Азербайджан поэтапно вводить карабахцев в правовое поле

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский предложил дорожную карту включения карабахцев в правовое поле Азербайджана, сообщает ТАСС.

«Должна быть выработана поэтапная дорожная карта интеграции карабахцев в правовое поле Азербайджана с твердыми гарантиями их прав и безопасности. Эти процессы будем активно сопровождать по линии российского миротворческого контингента. Безопасность и права нагорнокарабахских армян имеют ключевое значение», — заявил Полянский.

Он добавил, что в России рассчитывают на то, что контакты Баку и представителей Нагорного Карабаха смогут немедленно запустить работу по выводу региона из гуманитарного кризиса.

Ранее в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал осудить бои и удары по гражданской инфраструктуре в Карабахе и немедленно развернуть межведомственную миссию ООН в этом регионе.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.