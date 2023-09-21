Оппозиция в Армении заявила, что акции неповиновения станут массовыми

В Ереване начинаются массовые акции неповиновения с целью отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил один из лидеров оппозиции, первый премьер Армении Вазген Манукян на митинге на площади Республики, сообщает «Интерфакс».

«Мы начинаем массовые акции неповиновения», — отметил Манукян.

По его словам, к протесту присоединятся не только жители столицы, но и регионов. Политик подчеркнул, что вопрос «должен решиться здесь».

21 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство будет действовать жестко в отношении митингующих на улицах Еревана. Он рассказал о группах, связанных с сыном одного из бывших руководителей республики и высокопоставленными должностными лицами Нагорного Карабаха, которые добиваются, чтобы правительство пролило кровь на улицах Еревана.

Премьер-министр Армении также провел заседание Совбеза.

Ранее в правительстве Армении прокомментировали эвакуацию армян из Карабаха.