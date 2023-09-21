Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Оппозиция в Армении заявила, что акции неповиновения станут массовыми

Лидер армянской оппозиции Манукян заявил о начале массовых акций неповиновения

close
100%
Lusi Sargsyan/Photolure via Reuters

В Ереване начинаются массовые акции неповиновения с целью отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил один из лидеров оппозиции, первый премьер Армении Вазген Манукян на митинге на площади Республики, сообщает «Интерфакс».

«Мы начинаем массовые акции неповиновения», — отметил Манукян.

По его словам, к протесту присоединятся не только жители столицы, но и регионов. Политик подчеркнул, что вопрос «должен решиться здесь».

21 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство будет действовать жестко в отношении митингующих на улицах Еревана. Он рассказал о группах, связанных с сыном одного из бывших руководителей республики и высокопоставленными должностными лицами Нагорного Карабаха, которые добиваются, чтобы правительство пролило кровь на улицах Еревана.

Премьер-министр Армении также провел заседание Совбеза.

Ранее в правительстве Армении прокомментировали эвакуацию армян из Карабаха.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях