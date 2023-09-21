Немецкий политолог объяснил, почему Шольц на ГА ООН выступал перед пустым залом

Немецкий политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» прокомментировал выступление канцлера Германии Олафа Шольца на 78-й сессии Генассамблеи Организации объединенных наций (ООН) перед практически пустым залом. Эксперт обратил внимание, что речь главы правительства ФРГ была назначена на 21 час, когда большинство уставших делегаций отправляются на ужин.

«Шольцу, естественно, не понравилось, что ему пришлось выступать перед пустым залом. <...> Стоит отметить, что многие выступления на ГА ООН проходят перед пустым залом, за исключением, пожалуй, президента США. В Нью-Йорке важнее не речи в зале, а переговоры в кулуарах», — описал ситуацию Рар.

При этом он отметил, что Шольц в своем выступлении ратовал за постоянное членство Германии в Совете безопасности ООН. С этой точки зрения, по словам политолога, Берлину обидно осознавать, что этот посыл остался почти неуслышанным. Немцы видят, что их страну не рассматривают как члена высшей лиги, заключил Рар.

Как отмечает Bild, не стоит считать речь Шольца неважной или проигнорированной международным сообществом. Издание подчеркивает, что дипломаты смотрят речь политиков в записи и анализируют для своих правительств.

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