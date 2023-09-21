Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что западные союзники Украины потеряли интерес к ней и к президенту страны Владимиру Зеленскому.

По мнению Риттера, Европа начинает осознавать, что Киев проиграл в конфликте, а продолжение военных действий приведет к катастрофическим последствиям.

До этого лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Сеймур Херш заявил со ссылкой на сотрудника разведки США, что, если бы украинской армии приказали продолжить наступление, произошел бы мятеж.

20 сентября Зеленский заявлял, что не может с уверенностью говорить о грядущей победе ВСУ. Он признался, что не знает, удастся ли военнослужащим страны добиться подобных результатов до конца 2023 года.

Журналист Блез Мэлли в статье для Responsible Statecraft указал, что ситуация в США для Зеленского резко изменилась. Он отметил, что сейчас украинский лидер сталкивается с иной политической реальностью, чем та, что была в прошлом году. Согласно материалу RS, в Вашингтоне обострилось противостояние из-за стремления Белого дома продолжать финансирование Украины.

Ранее в США рассказали об изменившемся отношении Запада к гиперзвуковым ракетам РФ.