Главкому ВСУ Залужному предрекли уголовное преследование на Украине

Главнокомандующий ВС Украины (ВСУ) Валерий Залужный может столкнуться с уголовным разбирательством на родине, пишет украинская служба Би-би-си со ссылкой на источники. По информации портала, преследовать главкома могут по делу о потере юга страны.

Как отмечает Би-би-си, в настоящее время Залужный не проходит по данному расследованию, хотя и давал показания следователям — в допросах также участвовали бывшие командующие украинской группировкой войск «Юг» Андрей Ковальчук и Андрей Соколов. Портал указывает, что это обстоятельство может измениться, поскольку дело активно связывают с главкомом в политических кругах Украины.

По данным Би-би-си, следствие все еще никому не предъявило официальных обвинений по этому расследованию, первые решения должны появиться в ближайшее время. При этом источники портала в руководстве Украины подчеркивают, что военные в условиях атаки противника должны были следовать уставу, а не ждать команды главы государства.

Ранее в России предсказали скорую отставку Залужного.