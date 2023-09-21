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В МИД РФ сравнили Зеленского с всадником без головы

Захарова назвала Зеленского всадником НАТО

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Пресс-служба МИД РФ/РИА«Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на слова президента Чехии Петра Павела о его украинском коллеге Владимире Зеленском. В своем Telegram-канале она сравнила лидера Украины с всадником без головы.

«Президент Чехии: «Зеленский находится под постоянным давлением, и если бы кто-нибудь из нас был на его месте, то, возможно, терял голову еще чаще, чем он». Всадники НАТО без головы», — написала Захарова.

Фраза Павела о состоянии Зеленского появилась 21 сентября на фоне критики украинского лидера в адрес тех стран Европы, которые ввели запрет на ввоз зерна с Украины. Президент Чехии подчеркнул, что резкие заявления политика не стоит воспринимать буквально. Речь идет, в частности, о выпадах Зеленского в адрес Польши.

Ранее Зеленского сравнили с доктором Зло.

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