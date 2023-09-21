В правящей партии Великобритании нашли «российский след»

Найджел Гарднер, ставший местным депутатом в округе Харпендена и Беркхэмстеда от правящей Консервативной партии, в 2000-х годах лоббировал интересы России, пишет Politico. По информации издания, консерватор основал пиар-агентство GPlus, которое в 2006 году заключило контракт с российским правительством, а на следующий год с «Газпромом».

Как заявил сам Гарднер, он считает решение принять соответствующие контракты верным в тот период времени. По его словам, он был доволен договорами.

«Отношение к России было очень разным. Это было время, когда все думали, что мы можем вести бизнес с Россией», — пояснил консерватор.

Он добавил, что не припоминает негативной реакции прессы на первоначальное решение, хотя внутри его фирмы «росли опасения» по мере выполнения контракта. Гарднер подчеркнул, что его предыдущая работа до сих пор не поднималась на его собрании по отбору кандидатов от Консервативной партии или в ходе предвыборной кампании.

Как отмечает Politico, бывшего лоббиста интересов Москвы собираются выставить как представителя консерваторов в округе Харпендена и Беркхэмстеда на парламентских выборах в Великобритании. Издание указывает, что помимо работы с РФ, Гарднер сотрудничал и с Китаем, лоббируя продвижение интересов компании Huawei. Politico подчеркивает, что теперь политик поменял свои взгляды, требуя более жесткого подхода к Пекину и выступая против любых контрактов с фирмами КНР.

«Я серьезно обеспокоен большой угрозой со стороны Китая и России — и особенно от них обоих вместе», — заключил консерватор.

Ранее в Великобритании рассказали о недовольстве санкциями против России.