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Представители армян Карабаха покинули Евлах после встречи с делегацией Азербайджана

Trend: делегация армян Нагорного Карабаха покинула Евлах

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Reuters

Делегация армянского населения Нагорного Карабаха покинула Евлах после встречи с представителями центральной власти Азербайджана. Об этом сообщает Trend.

Как передает агентство, на встрече обсуждались вопросы реинтеграции армянских жителей Карабаха на основе Конституции и законов Азербайджана.

Вечером 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о достижении всех целей антитеррористической операции в Нагорном Карабахе и восстановлении суверенитета страны.

До этого помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев заявил, что Баку получил гарантии разоружения незаконных формирований Армении и передачи военной техники азербайджанской стороне.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе. В Ереване заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.

Ранее в Евлахе завершилась встреча азербайджанской и армянской делегаций по Карабаху.

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